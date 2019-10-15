Алькеевские борцы победили на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Камских Полянах провели Всероссийские соревнования по каратэ киокусинкай, на которых победа досталась борцам из Алькеевского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





В состязаниях приняли участие 475 спортсменов из 15 городов России.

Наряду с опытными бойцами выступали и начинающие спортсмены. В результате напряженных поединков первое место досталось команде из Алькеевского района, второе завоевали спортсмены из Казани, а борцы из Нижнекамска поднялись на третью ступень пьедестала почета – в их копилке шесть золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.

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