Нижнекамский фильм про мистический Яушинский лес победил в киноконкурсе о родном крае

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Школьники из Нижнекамского района Татарстана победили в международном конкурсе видеороликов о родном крае. Фильм «Яушинский лес» сняла местная киношкола из любви к творчеству, однако кинолента уже успела победить в нескольких видеоконкурсах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Школьники Лемар Зайнетдинов и Алсина Нурхаметова под руководством педагога Фаниса Кадырова посетили поселок Трудовой Нижнекамского района. Там юные документалисты сняли на камеру окрестности и записали интервью с местными жителями.

Молодежный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина» прошел под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и Ленинградского университета имени Пушкина. Заявки на конкурс поступили от 200 участников из разных регионов России, а также из Беларуси, Абхазии, Иордании и Ливана.

Награждение победителей состоялось в Санкт-Петербурге. В городе на Неве для нижнекамцев устроили настоящий праздник.

Ранее фильм «Яушинский лес» одержал победу и в Москве на всероссийском конкурсе видеороликов. Кроме того, лента прошла в финал конкурса «Киновертикаль» в Саратове и фестиваля молодежной журналистики TIME CODE в Екатеринбурге. Итоги последнего подведут в ноябре.

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