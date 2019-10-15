Нижнекамских школьников будут кормить фунчозой и мясными медальонами

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Совсем скоро в школах Нижнекамска полностью обновится меню. Ассортимент завтраков и обедов, которыми теперь будут кормить детей и подростков, претерпел серьезные изменения. Об этом сообщает «НТР 24».

Через две недели столовые больше будут напоминать кафе с широким выбором блюд – школьники смогут заказать салаты Цезарь и фунчоза, выбрать на обед азу по-татарски, мясные медальоны, суп-гуляш по-венгерски и многое другое.

Разработать новое меню нижнекамские специалисты решили в начале этого года. Тогда сотрудники дирекции школьного питания ходили по школам, опрашивали ребят и их родителей, узнавали их вкусы. В результате на основании собранных пожеланий в меню вошли новые блюда, а также изменена рецептура уже имевшихся в нем.

Поставщиком школьного питания в Нижнекамске является казанская организация «АБК-Пэймент». Руководство компании заявило, что новое меню никак не отразится на стоимости питания.

Региональный директор ООО «АБК-Пэймент» Гульнара Гимадиева уверена, что новое меню понравится детям, так как оно состоит из того, что они любят. Конечно, в меню остались и ключевые блюда, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе детей и подростков, например, каши и гарниры.

На сегодняшний день меню находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Новые блюда школьники оценят уже через пару недель. Пока же продегустировать блюда решили их родители, которым все новшества пришлись по вкусу.

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