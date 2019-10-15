В Актанышском районе стартовал новый литературно-музейный маршрут «Матур туганда»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Новый литературно-музейный маршрут «Матур туганда», организованный Минкультуры РТ, Нацмузеем РТ и Домом татарской книги, стартовал в Актанышском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.



Название нового литературного маршрута отсылает к названию одноименного романа Шарифа Камала, который был написан в доме на Островского. Под этим же слоганом состоялось и открытие Дома татарской книги. Новое поколение вкладывает новый смысл в слова писателей, которые создавали произведения во времена репрессий и войн.



В рамках литературно-музейного маршрута «Матур туганда» состоялось несколько мероприятий. Так, в гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей прошла интеллектуальная игра-квиз «Абугалисина», посвященная татарской, русской и англоязычной литературе. Победителей среди школьников средних и старших классов определили по количеству набранных баллов.

В тот же день в Актанышском районном доме культуры имени Альфии Авзаловой прошла театрализованная презентация книги Ландыш Абударовой «Мандариннар» с участием актера Татарского ТЮЗа Булата Гатауллина.



Встреча с автором состоялась в формате вопрос-ответ. Также в новый маршрут вошел музыкально-поэтический нон-стоп «Шагыйрьлэр шэхэре». К творческой эстафете присоединились современные музыканты и поэтыЛуиза Янсуар, Йолдыз Миннулина, Рузаль Мухамметшин, Гульназ Газизова, Лейла Хабибуллина, Миляуша Гафурова; Ания Файзрахманова (вокал), Александра Мустафина (бэк-вокал, укулеле, банджо, металлофон) и многие другие.



В планах у организаторов проложить дальнейшие маршруты в другие районы республики и регионы России. Кураторами литературно-музейного маршрута «Матур туганда» выступают Луиза Янсуар и Айгуль Абдрахманова. Цель маршрута – распространение культурных событий и мероприятий столицы в муниципалитеты РТ и города РФ, симбиоз традиционного и образовательно-культурного формата.

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