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Татар-информ

15 октября 2019, 23:48

Общество

В РТ стартовала «Неделя без турникетов» с профориентационными экскурсиями для школьников

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Общество

В РТ стартовала «Неделя без турникетов» с профориентационными экскурсиями для школьников

Акцию для учащихся уже поддержали Бугульминский электронасосный завод и Казанский вертолетный завод.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Татарстане с 14 октября стартовала всероссийская акция «Неделя без турникетов». В ходе нее организуются профориентационные экскурсии на предприятия для школьников, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Мероприятие проводится в ходе реализации масштабного профориентационного проекта «Работа в России». Оно направлено на информирование о деятельности ведущих отечественных компаний и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.

«Неделя без турникетов» проводится каждый год в третью неделю апреля и октября. «Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве школьников и студентов с работой предприятий, расположенных в регионе», – отметили в ведомстве.

На этот раз акцию уже поддержали Бугульминский электронасосный завод и Казанский вертолетный завод. ОАО «Бугульминский электронасосный завод» посетили 23 ученика 9-х классов татарской гимназии № 14 Бугульмы. Они побывали в цехах предприятия и посмотрели фильм о нем. Гостями же ПАО «КВЗ» стали 68 учащихся 9-х классов казанской средней школы № 54. Для них организовали экскурсию по музею завода, а также познакомили с производством.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал бизнес участвовать в подготовке кадров для промышленности.

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