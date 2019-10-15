ФК «КАМАЗ» извинился перед фанатами «Спартака» и РФС

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов принес извинения болельщикам московского «Спартака», пострадавшим во время матча между двумя командами, и Российскому футбольному союзу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений», – заявил спортивный функционер.

Кроме того, гендиректор челнинской команды заверил, что обнаруженные на домашнем стадионе «КАМАЗа» нарушения, из-за которых действие сертификата арены было приостановлено, устранены. В частности, установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, смонтирован стационарный контрольно-пропускной пункт, пояснил он.

В ближайшее время комиссия РФС и полиция должны проинспектировать исполнение замечаний. В связи с этим Айнур Миннеханов выразил надежду на то, что действие сертификата будет возобновлено и следующую встречу ФК «КАМАЗ» проведет на собственном стадионе.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», во время проведения в Автограде резонансного матча 1/16 финала Кубка России по футболу, который «КАМАЗ» проиграл с минимальным счетом, фанаты «Спартака» оказались размещены в гостевом секторе, который был огорожен решетками. К тому же один из выходов запирался на ключ.

Случай вызвал большой резонанс в обществе, и РФС отозвал у стадиона сертификат соответствия. В результате челнинской команде провести матч с ижевским «Зенитом» не дома, а в гостях – в столице Удмуртии.

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