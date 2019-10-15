МВФ ухудшил прогноз роста экономики России до 1,1%

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Международный валютный фонд спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году до 1,1% вместо предполагавшихся ранее 1,2%. Это следует из опубликованного сегодня, 15 октября, октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.

При этом, согласно расчетам аналитиков МВФ, в 2020 году ВВП РФ должен вырасти до 1,9%. Снижение прогноза по росту экономики России во многом обусловлено общим торможением мировой экономики.

Эксперты фонда понизили прогноз по росту глобальной экономики в 2019 году с 3,2% до 3%. Рост в 2020-м должен будет составить 3,4% вместо 3,5%. Темпы увеличения мирового ВВП в текущем году могут оказаться самыми медленными за десять лет, со времен мирового финансового кризиса.

«Мировая экономика находится в синхронизированном спаде. <...> Сдержанный рост стал следствием увеличивающихся торговых барьеров, повышенной неопределенности в отношении торговли и геополитики», – пояснила в тексте доклада главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2% до 1%.

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