(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). После гибели 4-летнего малыша под колесами «Мерседеса» в Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека”», – рассказали в МВД по РТ.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для 22-летнего водителя «Мерседса».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 октября на Гарилова иномарка сбила бабушку, дедушку и внука, когда они переходили проезжую часть по «зебре». Четырехлетний мальчик погиб на месте ДТП, бабушку и дедушку госпитализировали в реанимацию 7-й городской больницы.

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