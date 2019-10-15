«Газпрому» через спутник отключили иностранное оборудование

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Корпорации «Газпром» принудительно, со спутника, отключили используемые ею компрессоры LMF австрийского производства. Об этом рассказал начальник департамента № 335 Павел Крылов, сообщает «Интерфакс».

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились [установки]», – подчеркнул Крылов.

При этом представитель российского газового гиганта не стал уточнять, что именно стало причиной отключения компрессоров.

Теперь вместо импортных «Газпром» намерен приобрести мобильные модульные компрессорные станции, произведенные в России. Соответствующее предложение уже поступило от казанского научно-производственного предприятия «Компрессор».

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что компрессоры ЗАО «НПП “Компрессор“», судя по представленной информации, превосходят зарубежные по экономическим параметрам, и добавил, что их потребуется достаточно много.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов отметил значение программы импортозамещения ПАО «Газпром» для науки и промышленности Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.