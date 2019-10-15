В ЦРБ Сабинского и Кукморского районов Татарстана появятся кабинеты паллиативной помощи

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Сегодня представители Фонда имени Анжелы Вавиловой подписали первые соглашения об открытии кабинетов паллиативной помощи на базе районных больниц Татарстана, сообщает пресс-служба фонда.

«В этих кабинетах будет организован приём паллиативных пациентов, он [кабинет] будет оснащен специализированным медицинским оборудованием», — рассказал депутат Госсовета РТ шестого созыва и председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Медицинский специалист будет выписывать рецепты на обезболивающие препараты, проводить консультации и обучать родственников паллиативных пациентов правилам ухода за больным на дому.

Первые соглашения были подписаны с Сабинской и Кукморской ЦРБ. Пилотные проекты планируется запустить в 2020 году. Кабинеты паллиативной выездной службы планируется открыть в каждом районе республики.

На сегодняшний день в паллиативно-хосписной помощи нуждаются 6 тыс. татарстанцев, большинство из них — люди с онкологическими заболеваниями.

«Большинство из них проживают в сельской местности и лишены доступа к паллиативной службе. Наши врачи часто консультируют родственников таких пациентов по телефону. Причем, в хоспис звонят не только из районов Татарстана, но и из соседних регионов. Проблема очень серьезная и требует срочного решения», — считает Владимир Вавилов.

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