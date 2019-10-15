Музыка и изотерапия: нестандартные методы реабилитации инвалидов успешно применяются в Арском районе

(Арский район, 15 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Музыкальную, песочную и изотерапию, а также скандинавскую ходьбу и работу с волонтерами применяют в качестве методов реабилитации в Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Татарстане. Благодаря такому нестандартному подходу тяжелобольные пациенты здесь идут на поправку.

«„Система долговременного ухода“ — один из проектов нацпроекта „Демография“. Он направлен на продление жизни пожилых людей и инвалидов путем повышения качества их обслуживания. Всех наших проживающих обследовала районная комиссия с участием врача-гериатра. По итогам обследования 33 человека, которые не могут сами себя обслуживать, попали в этот проект», — рассказала журналистам директор дома-интерната Гульназ Тухватуллина.

Согласно ее данным, все нянечки Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли специальное обучение в Казани, где изучили нюансы социального обслуживания. В учреждении для каждого обитателя ведутся индивидуальные папки ухода, где отражается вся информация о состоянии здоровья пожилого человека.

«Нам выделены субсидии, на основании которых мы приобретаем дорогостоящее оборудование, необходимое для инвалидов. Это функциональные кровати, специальные подушки, пояса для перемещения пожилых людей, специальные диваны и многое другое. В планах на 2020 год создание зоны приема пищи для лежачих больных и инвалидов в столовых. Планируем для этого закупить специальные столики», — отметила Тухватуллина.

В интернате создано индивидуальное пространство для каждого инвалида, чтобы при прохождении гигиенических процедур люди не стеснялись и чувствовали себя комфортно. Это занавески и ширмы, удобные для персонала. Арскому дому-интернату помогает не только государство, но и благотворительные фонды, а также волонтеры. В частности, заключено соглашение с домом школьников, в рамках которого волонтеры из разных школ и педагогического училища приходят сюда два раза в неделю, чтобы пообщаться с пожилыми людьми, вывести их на прогулку. Обычно ребята проводят со своими подопечными один-два часа.

«Я учусь в Арском гуманитарно-техническом техникуме на экономиста. Сюда прихожу по вторникам и пятницам, приношу еду лежачим больным, вывожу пожилых людей на прогулку, провожу для них разные игры. Мне нравится помогать людям. А еще я люблю слушать здесь интересные истории. Здесь есть Сергей, он бывший военнослужащий и часто вспоминает былые годы, показывает альбомы с фотографиями», — рассказала волонтер Диана Ахметшина.

В Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов сейчас проживают 50 человек и работают 35 сотрудников. Сегодня социальное учреждение посетила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Гостья проинспектировала ход реализации в районе мероприятий, проводимых в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение».

«Уникальность Арского района состоит в том, что здесь реализуются все мероприятия блока „Старшее поколение“. К сожалению, у нас не уменьшается количество людей, которые, перенеся инсульты или инфаркты, нуждаются в постоянном постороннем уходе. Здесь появляются сложности у родственников, ведь необходимо создать качественные условия для жизни для тех, кто перенес тяжелое заболевание и постоянно находится в постели. Обучить всему этому родственников призвана система долговременного ухода. В доме-интернате в рамках программы прошло обучение значительное число специалистов, а также родственники больных», — сказала Зарипова после осмотра Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Она отметила, что проделанная здесь работа является «большим прорывом» в части выстраивания системы долговременного ухода за пожилыми людьми. В Татарстане, как и в целом в России, отмечается тенденция увеличения доли пожилых людей в общей численности населения. 25% населения республики сегодня составляют люди, которые старше трудоспособного возраста. За последние семь лет в регионе численность жителей в возрасте старше трудоспособного увеличилась на 18,7%, или на 155,6 тыс. человек. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности. Продолжительность жизни в республике увеличилась на три года и составляет 74,2 года.

В 2019 году Татарстан начал реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В этом году в качестве пилотных были отобраны муниципальные районы, где функционируют учреждения социального обслуживания различных типов и в медицинских организациях имеются обученные врачи-гериатры либо специалисты, которые в текущем году проходят соответствующее обучение. В 2020 году таких районов будет 13, а в 2021 году система долговременного ухода охватит всю республику.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.