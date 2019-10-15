Специалисты Роспотребнадзора из Татарстана обнаружили в паштете возбудитель ботулизма

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора из Татарстана обнаружили в паштете фирмы «Гран-Мэр» возбудитель ботулизма, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

«В рамках надзорных мероприятий был проведен отбор проб опасного паштета. Лабораторные исследования показали, что продукт содержит не вырабатывающий токсинов штамм Clostridium botulinum», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Общая партия зараженного паштета составила четыре килограмма.

По данному факту была внесена информация в государственный ресурс по защите прав потребителей, а также направлены информационные письма.

Известно, что данный продукт продавался в том числе и в известной сети супермаркетов. В магазины, где мог продаваться опасный паштет, направлены требования о предоставлении данных о проверках продуктов, которые должны быть проведены в связи с обнаружением штамма.

Ботулизм – это опасное инфекционное отравление, которое развивается на фоне попадания в организм человека ботулотоксина. Болезнь протекает в острой форме, характеризуется нарушением работы центральной и вегетативной нервных систем. Отмечается паралич мускулатуры, возможно развитие тяжёлых осложнений, вплоть до летального исхода.

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