Вероника Кудерметова вышла во второй тур теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Уроженка Казани Вероника Кудерметова начала свое выступление на 30-м международном теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля, который начался в Москве, с победы. Сегодня в матче 1/16 финала спортсменка со счетом 2:0 (6:3, 6:3) переиграла 25-летнюю Унс Джабир из Туниса.

Еще до начала поединка специалисты сходились во мнении, что фаворитом встречи является россиянка (42-я в рейтинге WTA). Примечательно, что до соревнований в Москве обе теннисистки играли на турнире Tianjin Open в Китае, где дошли до полуфинала.



Первый гейм выиграла Джабир, однако затем Кудерметова взяла три очка подряд (в том числе одно – на подаче соперницы) и довольно легко довела первый сет до победы – 6:3.





Начало второго сета заставило поволноваться поклонников Кудерметовой и ее тренера и мужа Сергея Демехина. Теннисистка из Туниса повела 1:3. Однако татарстанская спортсменка смогла переломить ход неудачно начавшегося сета в свою пользу. Кудерметова выграла пять (!) геймов подряд – 6:3. Победа в сете и в матче.



Завтра теннисистка начнет выступление в парном турнире. В 1/8 финала Вероника в паре с опытной 38-летней Катариной Среботник из Сербии сыграет с белорусско-российским дуэтом Александра Соснович – Екатерина Александрова.



А в четверг Кудерметову ждет очень сложный четвертьфинал одиночного турнира. Ее соперницей станет 4-я ракетка мира Элина Свитолина из Украины.



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