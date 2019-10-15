В Татарстане стартовал конкурс для брайлистов по лучшему владению рельефно-точечной системой Брайля

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал республиканский конкурс на лучшее владение рельефно-точечной системой Луи Брайля. Конкурс проводится Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих совместно с Татарской региональной организацией Всероссийского общества слепых. Информация появилась в официальной группе библиотеки во «ВКонтакте».

Принять участие в конкурсе могут инвалиды по зрению, проживающие на территории Татарстана. Конкурс проводится в два этапа с 15 октября по 18 ноября. Участникам необходимо будет прочитать предложенный им текст из книги РТШ и написать диктант по Брайлю на русском или на татарском языке. Текст для чтения и письма един для всех участников.

Более подробную информацию об участии можно узнать у организаторов по телефону: 89033438746.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.