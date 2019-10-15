Молодая жительница Арского района приютила в своем доме одинокую 73-летнюю бабушку

(Арский район, 15 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 2021 году количество приемных семей для пожилых людей в Татарстане увеличится с 37 до 40. Об этом стало известно сегодня журналистам во время пресс-тура в Арский район Татарстана, посвященного реализации мероприятий в рамках приоритетного нацпроекта «Демография».

Социальные объекты Арского района вместе с журналистами посетила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она побывала в комплексном центре социального обслуживания населения «Центр милосердия». Сегодня в этом центре проходила психологическое тестирование 22-летняя жительница района Гулия Котдусова, которая приютила в своем доме одинокую 73-летнюю бабушку.

«Я живу вместе с Бибинур два года в частном доме. У меня самой никогда не было бабушки, а очень хотелось. Моя приемная бабушка очень общительная, как и я сама. Мы вместе занимаемся уборкой, делаем физические упражнения, работаем в огороде и даже танцуем под музыку», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Гулия Котдусова.

Как пояснила директор КЦСОН «Центр милосердия» Миляуша Шакирова, Гулия Котдусова раньше трудилась волонтером в доме для престарелых, там она и познакомилась с этой бабушкой. Они много общались и очень подружились. Однажды пожилая женщина пришла к девушке в гости, да так там и осталась жить. Родители Гулии тоже живут в Арском районе, но по другому адресу.

Программа «Приемная семья для пожилого человека» реализуется в Татарстане с 2017 года. Помощникам, принявшим в свою семью пожилого человека и взявшим на себя обязательства по осуществлению ухода за ним, предусмотрена ежемесячная выплата в размере от 4 до 8 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности или ее наличия у пожилого человека. Сегодня в республике насчитывается 37 приемных семей в 36 муниципальных районах.





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