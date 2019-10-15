Жителей Татарстана приглашают к участию в онлайн-голосовании по выбору бренда «зеленой» продукции

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Жителей Татарстана приглашают принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору бренда «зеленой» продукции, сообщает Минсельхозпрод РТ.

В России ведется работа по созданию защищенного бренда продукции для продвижения товара на внутреннем и внешнем рынках. «Сельхозпроизводители, подтвердившие соответствие своей продукции и ее производства установленным требованиям, получат право размещать на упаковке специальные обозначения единого образца», – говорится в сообщении министерства.

В дальнейшем покупатели смогут распознать такую продукцию в магазинах по наличию специального знака на упаковке.

Выбрать будущий российский бренд «зеленой» продукции и проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте Министерства сельского хозяйства России.

Под «зелеными» товарами, как правило, понимают растительную и животную продукцию, которая пригодна для здорового питания и произведена без ущерба для экологии.

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