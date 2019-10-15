Мелиораторы Татарстана получили пять медалей на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Мелиораторы Татарстана получили пять медалей на 21-й всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2019», сообщает Минсельхозпрод РТ.



В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации» одним из лучших федеральных учреждений в России было признано управление «Татмелиоводхоз», подведомственное Минсельхозу России. Управление получило золотую медаль за создание необходимых условий для эффективного сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях Татарстана.

По результатам конкурса «Лучший отечественный производитель мелиоративной и оросительной техники» золотой медалью награжден Казанский завод оросительной техники за организацию производства дождевальной машины «Казанка».

«Было отмечено, что Казанский завод оросительной техники является самым оснащенным в России заводом, выпускающим современное поливное оборудование. А выпускаемая в Татарстане дождевальная машина не уступает по своим техническим и эксплуатационным качествам ведущим зарубежным аналогам, в то время как их стоимость на 30 – 35% дешевле, чем у зарубежных аналогов», —говорится в сообщении министерства.

В номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, использующий в производстве мелиорированные земли» серебряную медаль завоевал сельхозпотребкооператив «Деревня» Альметьевского района. В хозяйстве с 2017 года реализуется проект «Овощная долина», в котором предусмотрено создание полной инфраструктуры для орошения полей с привлечением сельхозпроизводителей в кооператив для совместного производства, переработки, хранения и реализации овощной и плодово-ягодной продукции.

Кроме того, в этой номинации бронзовой медалью были награждены ООО «Орсис Агро» Нижнекамского района и КФХ Мустафин Р. С. Мамадышского района, которые добились высоких результатов на орошении.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» –– самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенная деловая программа для профессионалов отрасли. В этом году основной тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий.

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