Казань и Геленджик свяжет новый регулярный авиарейс

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Из Казани 31 октября откроется авиарейс в Геленджик. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба «ЮВТ АЭРО».

«Рейсы будут выполняться на регулярной основе по четвергам и субботам», – говорится в сообщении.

По четвергам из Казани самолеты будут вылетать в 10.00, посадка в аэропорту Геленджика запланирована на 12.30. Обратный вылет состоится в 13.20 с посадкой в столице Татарстана в 15.45.



По субботам вылет из Казани назначен на 7.45, посадка в Геленджике – в 10.15. В обратном направлении самолет вылетит в 11.15 и приземлится в столице РТ в 13.35.

Полеты будут осуществляться на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

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