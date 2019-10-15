Завершается прием заявок на конкурс по освещению жизни татарского мира «Татар рухы хэм калэм»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). 1 ноября завершается прием работ на IX всероссийский конкурс «Татар рухы хэм калэм» для представителей СМИ на лучшее освещение жизни и деятельности татарского мира, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Победителей определят в трех номинациях: «Лучший цикл материалов в СМИ о жизни и деятельности татарского мира», «Лучший цикл аналитических материалов по национальной проблематике», «Теле барнын — иле бар». Также участники могут получить специальную награду за активное освещение исполнения законодательства о государственных языках РТ.

Участниками могут стать как отдельные журналисты, так и творческие коллективы и группы. На конкурс принимается цикл работ, созданных в период с 1 декабря 2018 года по 30 октября 2019-го на одном из государственных языков Республики Татарстан.

Работы принимаются до 1 ноября включительно по адресу: 420066, РТ, Казань, ул. Карла Маркса, 38/5, каб. № 301, Управление информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар (с пометкой «Конкурс „Татар рухы һәм каләм“»).

Подробности об условиях участия и перечень необходимых документов можно узнать по ссылке.

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