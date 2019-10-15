Зампред правления «Газпрома»: «Татарстан для нас особенный партнер»

(Иннополис, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым о перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан.

«Газовая отрасль кажется консервативной, но она очень инновационная. Татарстан для нас важный и особенный партнер, потребление газа значительно выросло в последние полгода, и стопроцентная газификация — это результат очень слаженной работы Татарстана и руководства “Газпрома”», — отметил Маркелов.

Он особо отметил перспективные направления сотрудничества с Татарстаном. В частности, это развитие автогазозаправочной инфраструктуры, строительство магистральных газопроводов и проект Иннополиса по разработке информационной платформы комплексного геомеханического моделирования месторождений газа.

В рамках совещания татарстанские компании представили свои проекты по взаимодействию с ПАО «Газпром». Так, помимо информационной платформы Иннополис предложил компании запустить научно-исследовательский проект по применению подводных роботов в интересах «Газпрома», а также курсы повышения квалификации для специалистов и руководителей высшего звена.

Кроме того, АО «НПП Компрессор» предложило внедрить мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов, КФУ — разработать опытный образец многофазного расходомера системы подводной добычи углеводородов, а «Казанькомпрессор-маш» — компрессоры для технологических газов.

«Главная цель взаимодействия с республикой — перевести промышленность на новый уровень, чтобы “Газпром” мог применять отечественное оборудование на проектах в других странах», — заключил Маркелов.

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