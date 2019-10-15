Воспитывать чужих детей — это тяжелейший труд: в Казани назвали лучших общественных воспитателей РТ

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Лучшим общественным воспитателям Татарстана показали спектакль в театре Камала и наградили ценными призами. В награждении участвовала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Любая работа с детьми — она дает результат. Общественный воспитатель — это человек, который, может не иметь отношения к педагогике. Быть общественным воспитателем — это колоссальный труд, потому что когда мы воспитываем своих детей, это сложно, но когда дело касается ребенка, который не является тебе родным, это всегда сложнее. Нужно отдать должное этим людям, которые взяли на себя ответственность», — сказала Лейла Фазлеева.

После награждения лучшим общественным воспитателям Татарстана показали постановку в театре им. Г. Камала «Мэхэббэт FM».

«Ребенок — это человек, а с людьми всегда сложно, они все разные. Всегда нужен особый подход, всегда нужно его [ребенка] понимать и слышать», — сказал общественный воспитатель, сотрудник Набережночелнинского наркодиспансера Сергей Рагожников.

Ежегодный республиканский конкурс среди общественных воспитателей несовершеннолетних проводится с 2012 года для повышения авторитета общественного воспитателя.

Конкурс проводился Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете Министров РТ при поддержке МВД РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Участниками конкурса были педагоги, депутаты, сотрудники полиции, судьи, сотрудники МЧС, журналисты, руководители предприятий и учреждений. Чтобы пройти в заключительный этап состязания, нужно было преодолеть два предыдущих этапа: заочный муниципальный и очный республиканский. Работы оценивались в нескольких номинациях: «Воспитание на национальных традициях», «Творческий подход», «Гражданская позиция», «Защита детства», «Путевка в жизнь», «Путь к успеху» и «На благо Отечества».

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