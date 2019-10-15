В агрофирме «Бортас» АО «Татагролизинг» заново построили несколько зданий ферм

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Более 30 загонов для скота и коровников подготовлены к зимнему сезону в хозяйствах агрофирмы «Буртас» АО «Татагролизинг». В большинстве из зданий произведен ремонт, в помещениях проведена уборка и дезинфекция. В эти дни проводится перегон скота с летних пастбищ в теплые загоны и коровники для содержания в зимнее время.

По словам директора агрофирмы «Буртас» Ильгиза Вагизова, хозяйства полностью готовы к зимнему сезону. Животноводы позаботились не только о теплом и комфортном жилье для скота, но и о корме — кормов за зиму заготовлено в достаточном объеме.

В филиале агрофирмы «Клянчеево» несколько зданий ферм построили практически заново. «Они все были старые, стоят еще с 70 – 80-х годов прошлого столетия. Поэтому некоторые уже были в полуразрушенном состоянии. В этом году при помощи нашего инвестора АО “Татагролизинг” удалось сделать капитальный ремонт в некоторых зданиях», — рассказал руководитель филиала Ринат Ишмеев. Обновлены кровля, на новые заменены системы по отводу навоза, поильников, системы доения.

В филиале «Буртас» все пять зданий ферм отремонтированы, животные вовремя переведены на зимовку. По словам руководителя филиала Ислама Шагиева, в зимний период буренкам не придется ни мерзнуть, ни голодать — кормов тоже заготовлено в необходимом количестве.

Высокое качество корма приносит заметные результаты. В филиале «Яна Сала» среднесуточный живой вес бычков на откорме доходит до 1 килограмма. В эти дни заготовка кормов продолжается, пока позволяет погода, закладывают кукурузу под силос. Животноводы агрофирмы «Буртас» в текущем сезоне планируют увеличить производство молока и мяса на 10 – 15%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.