(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). При столкновении «Джипа» и «Фольксвагена» в Казани пострадал пятилетний мальчик, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«По предварительным данным, оба водителя двигались со стороны М7 по Азина в сторону Советской. Водитель "Фольсквагена" остановился для поворота и пропускал встречный поток, а водитель "Джипа" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ним», — рассказали в организации.

В результате аварии травму живота получил пятилетний мальчик.

Муниципальная служба полка ДПС Казани напоминает, что, садясь за руль, необходимо контролировать скоростной режим, следить за боковым интервалом и дистанцией между авто.

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