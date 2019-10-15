(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Жителя Казани задержали за попытку задушить таксиста телефонным проводом, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В ночь на 12 октября молодой человек вызвал такси на Тополиную, чтобы поехать к знакомому. По пути он решил расправиться с 20-летним таксистом и похитить его машину. Для этого парень попросил водителя вернуться, поскольку якобы забыл кошелек, вооружился проводом и напал на мужчину», — рассказал Шептицкий.

Водитель успел подсунуть под провод руку, сбросил его, после чего нападавший скрылся. Вскоре его задержали, и тот признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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