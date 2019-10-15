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Татар-информ

15 октября 2019, 17:28

Экономика и финансы

В Казани к Новому году закупят искусственную ель, игрушки и 20-метровую гирлянду за 1 млн рублей

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Экономика и финансы

В Казани к Новому году закупят искусственную ель, игрушки и 20-метровую гирлянду за 1 млн рублей

Общая высота праздничного дерева будет более 16 метров.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани к Новому году закупят искусственную ель высотой более 16 метров с игрушками из морозоустойчивого пластика и 20-метровой гирляндой общей стоимостью 1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Общая высота ели (каркаса с ветками) не менее 16,3 метра, диаметр ели не менее 6,8 метра, количество ярусов для искусственной хвои — не менее 32 штук», — сообщается в документах.

В комплекте с елью закажут более 1,2 тыс. игрушек «Шар» из ударопрочного и морозоустойчивого пластика, макушку «Роза ветров» из нержавеющей стали и 20-метровую LED гирлянду.

Искусственное дерево планируют доставить в столицу Татарстана в начале декабря 2019 года. Средства на покупку ели выделят из бюджета Казани.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 22 октября, сам аукцион состоится 24 октября.

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