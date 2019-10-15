Волонтеры из РТ на форуме в Казани создадут план мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Республике Татарстан стартовал итоговый образовательный форум «Волонтеры Победы — 75-й шаг». На смену приехали 130 молодых людей от 16 до 30 лет из всех районов Татарстана, рассказал руководитель татарстанского отделения всероссийского движения «Волонтеры победы» Азат Идрисов.

«В Татарстане добровольческое движение действительно развито, включает в себя школьников, студентов, активистов. Здесь они подведут итоги работы за год, вспомнят успешные мероприятия, например, массовый флешмоб в Казани, который 8 мая собрал 1100 человек. Также выберут нового руководителя движения и создадут план мероприятий на 2020 год к 75-й годовщине Великой Победы», — рассказал он.

В 2020-м юбилейном году волонтерам удастся сделать много важных и добрых дел, выразила надежду заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова.

«Пока бьются наши сердца, мы будем помнить подвиг наших ветеранов. Дорогие ребята, у нас не так много времени, чтобы благодарить защитников нашей Родины, глядя им в глаза», — обратилась она к участникам форума.

Первый день слета оказался очень насыщенным и вдохновляющим, рассказала командир школьного отряда «Волонтеры Победы» МБОУ «Нармонская СОШ Лаишевского района» Дарья Малышева: «Наша школа вошла в топ-5 по республиканскому проекту „Шаги победы-2019“. Я приехала сюда, чтобы узнать новое, получить положительные эмоции и привезти этот „заряд“ в свой район».

Далее до 18 октября молодых татарстанцев ждут образовательные мастер-классы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами боевых действий, членами ветеранских и патриотических организаций.

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