«Волго-Вятскуправтодор»: Федеральные автодороги в Татарстане подготовлены к эксплуатации зимой

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Федеральные автомобильные дороги и искусственные сооружения в Татарстане готовы к зимнему периоду эксплуатации. Об этом ИА «Татар-информ» заявил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

Потребность в противогололедных материалах на содержание федеральных автодорог в республике составляет более 150 тыс. тонн, в том числе 120 тыс. тонн песка и 30 тыс. тонн соли, рассказал собеседник информагентства. «По состоянию на сегодняшний день противогололедный материал заготовлен в объеме 147 тыс. тонн, или 98% от потребности», – констатировал он.

На очистке и содержании автомобильных дорог федерального значения будет задействовано более 363 единиц дорожной техники, в том числе 150 КДМ, 44 автогрейдера, 38 роторных снегоочистителей, 39 погрузчиков и экскаваторов, 69 тракторов со сменным оборудованием, 23 бульдозера. «Готовность дорожной техники по состоянию на сегодняшний день составляет 100%», – подчеркнул Азат Гатауллин.



При необходимости, в сложных погодных условиях, на затяжных подъемах будет организовано дежурство дорожной техники, добавил замначальника управления. Кроме того, по его словам, имеется 25 теплых стоянок для техники, 21 помещение для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Для информирования водителей на участках дорог с возможным образованием зимней скользкости подрядными организациями ведутся работы по установке временных дорожных знаков «Скользкая дорога», продолжил Азат Гатауллин.

«Для принятия оперативных мер по обеспечению беспрерывного и безопасного движения и координации действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций управлением совместно с региональными УГИБДД, МЧС, а также Минобороной РФ разработаны и подписаны соглашения о взаимодействии. Заключены договоры с Гидрометцентром на получение информации о состоянии окружающей среды. Для контроля за состоянием сети федеральных автомобильных дорог в “Волго-Вятскуправтодоре” организована круглосуточная диспетчерская служба», –проинформировал собеседник.

Оперативный контроль над дорожной обстановкой на федеральных трассах в Татарстане обеспечивают 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля, заметил замначальника управления. «Это позволяет оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2 – 4 часа. Мы призываем пользователей в период неблагоприятных погодных условий дорог не выезжать на трассы без крайней необходимости», – заключил он.

На зимний период 2018 – 2019 годов противогололедный материал для содержания федеральных автодорог был заготовлен в полном объеме, что составило более 150 тыс. тонн.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог федерального значения в Татарстане составляет 1039 км. Содержанием федеральных трасс в зимний период 2019 – 2020 гг. согласно заключенным долгосрочным госконтрактам занимаются шесть подрядных организаций («Волгадорстрой», «Татавтодор», «Строй-Инжиниринг», «Алексеевскдорстрой», «Татнефтедор», «Автодоринжиниринг»).

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