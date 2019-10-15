(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Пожары в Казани начнут тушить при помощи «Кобры», способной пробить кирпич и металл, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На вооружение Казанского ПСГ поступила пожарная автоцистерна с гидроабразивной установкой сверхвысокого давления, оборудованная насосом, емкостями для хранения огнетушащих веществ и средствами их подачи. Новая машина позволит оперативно тушить пожары в замкнутых и труднодоступных местах, например, за запертыми дверями, железобетонными или металлическими стенами, а также сквозь кровлю крыши», — рассказали в МЧС.

Пожар при помощи «Кобры» тушат с внешней стороны преграды – таким образом вода быстрее поступает в очаг, ведь огнеборцам не приходится преодолевать препятствия, чтобы к нему подобраться.

Кроме того, само копье установки имеет небольшое входное отверстие, а значит кислород не поступает в зону возгорания, что серьезно увеличивает эффективность работ по тушению.

Благодаря «Кобре» пожар можно будет потушить при минимальных затратах воды (машина непрерывно может работать в течение часа), а также снизить риск повреждения водой материального имущества.

«Главное преимущество гидроабразивной установки – быстродействие. С самого начала применения "Кобра" эффективно противодействует распространению пламени, дает возможность безопасно проникнуть на территорию сотрудникам газодымозащитной службы, уменьшая угрозы от высоких температур и открытого пламени», — рассказали в министерстве.

Установка работает по следующему принципу: вода смешивается с абразивом и выбрасывается через отверстие под высоким давлением. При контакте с газами от пожара капли воды превращаются в пар, который эффективно охлаждает и нейтрализует горючие газы и снижает общую температуру горения.

«Установка обеспечивает нам подачу по высоте до 200 метров. С ее помощью мы можем перекрыть почти любые высотные здания в Казани. «Кобра» может пробивать преграды, будь то стена из кирпича, металлический лист или дерево. К примеру лист металла мы преодолеем за полторы секунды. На силикатный кирпич – уйдет секунд 10», — отметили в МЧС.

Согласно анализу пожаров, на которых применялась установка, огнеборцам удалось получить дополнительное время на проведение операций по спасению, огонь эффективно ограничивался, а пожары – быстро локализовывались. Благодаря «Кобре» были достигнуты более безопасные условия для работы пожарных и спасателей, снижен риск задымления, а имущество лучше сохранилось.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.