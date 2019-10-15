В Нижнекамске отметили лучших сельских тружеников

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Работники сельскохозяйственной отрасли Нижнекамского района, добившиеся отличных результатов в ходе посевной и уборочной кампаний 2019 года, отмечены грамотами и дипломами. Об этом сообщает «НТР 24».



Награждение тружеников состоялось 15 октября в городском Доме Советов на еженедельной планерке руководителей. Событие прошло при участии лучших творческих коллективов, которые поздравляли сельчан с их достижениями и прошедшим на днях профессиональным праздником.



Благодарственные грамоты главы Нижнекамского района получили шесть человек. Среди них – механизаторы, комбайнеры, животноводы и главы фермерских хозяйств. Каждый из аграриев внес вклад в развитие сельского хозяйства района и поспособствовал своим непростым трудом повышению качества жизни в своих селах.



Отдельно на «деловом понедельнике» отметили и достижения лучших агропромышленных хозяйств района.



Уборочная кампания этого года практически завершена, большая часть культур с полей убрана.

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