Казанские художники представят в Галерее искусств сверхмодерна картины в стиле абстракционизма

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В казанской Галерее искусств сверхмодерна 19 октября откроется новая выставка «Три художника – три стиля». Об этом сообщается в Instagram`e галереи.



В экспозиции будут выставлены картины казанских художников Андрея Шкипера, Тахира Ташаева и Людмилы Игнатьевой, работающих в трех разных стилях, – символизм, абстракционизм и экспрессионизм.

Символизм – культурное направление, зародившееся в конце 19-го века, идеологическую базу почерпнуло у романтизма. На первом месте в творчестве стоит символ, а художник является посредником между реальностью и искусством.

Согласно философии абстракционизма, духовная энергия космоса рождает порядок из хаоса и не может проявиться в устойчивых вещественных предметах. На смену реальному предмету приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен. Художник оставляет только суть предмета.

Экспрессионизм – художественный стиль и направление в развитии культуры, в котором художник стремится изобразить не объективную реальность, а субъективные эмоции и реакции, возникающие у человека в ответ на события в мире. Художник достигает этой цели путем искажения, преувеличения, примитивизма или фантазии – через яркие оттенки и выразительные мазки.

Открытие выставки запланировано на четыре часа дня. Вход на открытие и в последующие дни свободный.

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