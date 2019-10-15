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Татар-информ

15 октября 2019, 16:50

Культура

В Казани на фестивале кукольных театров покажут спектакли для взрослых на злобу дня

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Культура

В Казани на фестивале кукольных театров покажут спектакли для взрослых на злобу дня

Фото: Рамиль Гали

Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest 2019» пройдет с 23 по 28 октября.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на III Международном фестивале театров кукол «Шомбай-fest 2019» представят 8 спектаклей для взрослых, в том числе о женской судьбе и на злобу дня. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве культуры РТ, посвященной фестивалю, сообщила директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова.

«На фестивале будет представлено 8 спектаклей для взрослых», — сказала Роза Яппарова.

Красноярский краевой театр кукол «Побег» представит спектакль о революции по мотивам комедии драматурга Миколы Кулиша «Блаженный остров». Курский театр кукол покажет постановку о женской судьбе «Бабаня». Новосибирский областной театр кукол привезет спектакль «Шинель» по Гоголю, а театр кукол «Пьеро» из Оренбурга приедет с постановкой «Уважаемые граждане!» по Михаилу Зощенко.

«По Зощенко спектакль будет злободневный, например, как сегодня принимают в больнице и лечат людей. Очень современный спектакль, будто Зощенко сегодня написал обо всем этом», — добавила спикер.

Театр кукол «Карабаска» из Перми представит постановку «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» по мотивам рассказа Федора Достоевского «Крокодил». Башкирский театр кукол приедет со спектаклем о Мустае Кариме — «Мустай Карим. Близкий горизонт».

Также театр кукол из Набережных Челнов покажет спектакль «Горебогатырь Косометович» Ильгиза Зайниева о русском искусстве XVIII века.

III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest 2019» пройдет с 23 по 28 октября.

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