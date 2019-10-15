В «Татар-информ» пройдет круглый стол об увеличении доли отечественного ПО в деятельности госорганов

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В информационном агентстве «Татар-информ» при содействии и поддержке ГК Astra Linux и ОЭЗ «Иннополис» пройдет круглый стол, посвященный тематике увеличения доли использования отечественного программного обеспечения в деятельности госорганов.

Мероприятие состоится 24 октября 2019 года в 10.00 в пресс-центре «Татар-информ», г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, конференц-зал (1-й этаж).

Цель круглого стола: выстраивание предметного диалога между участниками процесса импортозамещения со стороны государства и бизнеса, демонстрация практических решений миграции и успешной кооперации IT-производителей, обозначение возможности и определение барьеров с привлечением субъектов Российской Федерации с успешным опытом внедрения передовых отечественных разработок.

Проведение круглого стола направлено на подведение предварительных итогов программы импортозамещения, в рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р , в части перехода с иностранного на отечественное программное обеспечение, а также определению векторов развития и направления взаимодействия между представителями государственной власти, менеджерами высшего звена госорганизаций и IT-компаний, ведущими экспертами и аналитиками рынка для поиска эффективных путей построения цифровой экономики.

Задачи круглого стола включают в себя:

• Ознакомить общественность с результатами деятельности в направлении импортозамещения в IT в Республики Татарстан, обозначить возможности и определить барьеры;

• Продемонстрировать уже существующие практические и реально работающие решения по миграции с зарубежного на отечественное ПО;

• По итогам круглого стола сформировать рабочую группу по вопросам дальнейшей реализации импортозамещения и национальной программы «Цифровая экономика» в целом.

В качестве участников мероприятия приглашены руководители компаний, принимающие решения и отвечающие за реализацию программы импортозамещения на местах, представители со стороны правительства, госструктур региона и бизнеса, руководители компаний-резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис», а также аналитики, эксперты, журналисты.

Формат мероприятия: круглый стол с включением по видеоконференцсвязи из Республики Крым.

Обсуждаемые темы:

• Курс на импортозамещение: промежуточные итоги, планы, регулирование.

• Барьеры на пути к технологическому суверенитету. Взгляд изнутри.

• Нормативная база импортозамещения.

• Ход исполнения Распоряжения Правительства РФ о переходе на отечественное ПО. Вопросы и сложности реализации. Как соблюсти сроки? Теория и практика.

• Переход на отечественные операционные системы и программное обеспечение в органах власти и местного самоуправления. Первый опыт и выводы.

• Развитие российских операционных систем и ПО. Ожидания потребителей и возможности производителей.

• Вопросы информационной безопасности. Средства защиты информации российского производства.

• Препятствия к импортозамещению. Какие проблемы остаются нерешенными?

• Где найти квалифицированные кадры? Как выстроить систему обучения пользователей и системных администраторов?

• Успешные проекты миграции с зарубежных решений на российские аналоги.

• Что удалось улучшить в результате импортозамещения?

В случае заинтересованности участия в мероприятии в качестве слушателя, просим Вас в срок до 18.10.2019 направить на электронный адрес pr@tatar-inform.ru следующую информацию об участнике (ФИО, должность, номер телефона).

Основной контакт для связи со стороны оргкомитета круглого стола: PR-менеджер Альбина Гатауллина. Телефон: 222-09-99 (доб.1361), моб.:+7(987)4232344

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