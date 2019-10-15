Одного из старейших жителей Татарстана и участника двух войн поздравили в Казани с вековым юбилеем

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Одного из старейших жителей Татарстана и участника двух войн росгвардейцы поздравили в Казани со 100-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Сегодня участнику Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, ветерану войсковой части 7474 ВВ МВД СССР прапорщику в отставке Ивану Саю исполнилось 100 лет. Поздравить ветерана с юбилеем пришли врио замкомандира отдельного отряда спецназа Росгвардии Роман Якимов, глава ТВО общественной организации инвалидов войск правопорядка Галина Антонова, а также представители ветеранских организаций Росгвардии и бывшие сослуживцы Ивана Сая», — рассказали в Росгвардии.

Виновник торжества принял поздравления с энтузиазмом. Для него – человека, который прошел две войны, такие визиты свидетельствуют об особом почтении.

Каждый из прибывших выразил благодарность ветерану за стойкость и мужество, проявленные в военные годы и в период службы в войсках.

Долгожителю вручили ценные подарки, букеты цветов и памятные адреса, а также пожелали здоровья и бодрого духа.

Майор Роман Якимов вручил Ивану Саю юбилейную медаль, выпущенную к недавнему 75-летию войсковой части 7474.

«Ваш юбилей – очень важное и значимое событие. К сожалению, далеко не каждому ветерану суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, каждый день дарил радость и положительные эмоции. Мы преклоняемся перед подвигом Вашего поколения героев и победителей. Низкий за это поклон и наша сыновья благодарность!» - сказал ветерану майор Роман Якимов.

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