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Татар-информ

15 октября 2019, 14:50

Экономика и финансы

«Ростелеком» лидирует в рейтинге IKS-Consulting российского рынка коммерческих ЦОДов

Экономика и финансы

«Ростелеком» лидирует в рейтинге IKS-Consulting российского рынка коммерческих ЦОДов

Агентство отмечает тренд — усиление ориентации на сервисную модель как со стороны крупных владельцев ЦОД, так и со стороны потребителей услуг ЦОД.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). «Ростелеком» первый среди поставщиков услуг ЦОД в России по количеству стойко-мест на сентябрь 2019 года и выручке на рынке ЦОД и облачных услуг за 2018 год по данным независимого консалтингового агентства IKS-Consulting.

Безусловным лидером рейтинга по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», чья совокупная мощность на конец 2019 года составит 6686 стойко-мест. Как указывает IKS-Consulting, ГК «Ростелеком» лидирует по выручке на рынке коммерческих ЦОДов по результатам 2018 года, главным образом, за счет резкого увеличения облачных услуг. 

Как отмечает агентство, рост доли облачных услуг является особой точкой роста российской индустрии ЦОД. Доля традиционных услуг коммерческих ЦОДов в структуре их доходов продолжит падение в 2019 году до отметки 55%, что объясняется высокими темпами роста сегмента облачных услуг. Специалисты «Ростелекома» видят значительный спрос со стороны бизнеса и государства на облачные услуги. 

Агентство отмечает важный тренд — усиление ориентации на сервисную модель как со стороны крупных владельцев ЦОД, так и со стороны потребителей услуг ЦОД. Опыт «Ростелекома» показывает, что сервисная модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции заказчика в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей. 

Другой важный аспект отечественного рынка, отмеченный в отчете, — нарастающая географическая диспропорция расположения мощностей коммерческих ЦОД: если в 2017 году на долю Москвы приходилось 67,4% мощностей, то в 2019 году — уже 73,4%. Реализация стратегии «Ростелекома» по развитию региональных ЦОДов поможет снизить этот дисбаланс, обеспечив доступность качественной инфраструктуры во всех федеральных округах: в настоящее время идет строительство ЦОД в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, проектируются ЦОДы в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. 

IKS-Consulting отмечает, что операторы коммерческих ЦОДов уделяют приоритетное внимание решению задач связности и надежности коммуникаций. Часто ЦОДы подключены к сетям десяти и более магистральных операторов связи, время пинга московских ЦОДов до узла связи MSK-IX не превышает 2 мс, а пропускная способность их внешних магистральных каналов измеряется десятками и сотнями Гбит/с. Доля дата-центров, подключенных к MSK-IX, составляет 100% (лучший показатель на российском рынке). Компания MSK-IX, являющаяся оператором крупнейшей сети обмена трафиком, входит в ГК «Ростелеком».

«Отрасль ЦОД в России переживает действительно интересные времена. В соответствии с общемировыми трендами в России укрепляются позиции облачных сервисов, постепенно замещая традиционные услуги colocation. Мы видим запрос со стороны наших заказчиков на такие сервисы и видим рост доверия к облачной инфраструктуре. Оправдывать это доверие, быть надежным технологическим партнером и есть наша основная задача. Именно поэтому мы продолжаем активно наращивать мощности нашей сети ЦОД по всей стране, как основы для отказоустойчивой облачной инфраструктуры, развивать облачную экосистему с высоким уровнем сервиса, совершенствовать связанность всех наших объектов», — отметил вице-президент по облачным сервисам ПАО «Ростелеком» и генеральный директор ГК «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.


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