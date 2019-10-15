Мухаметшин: До конца года нужно иметь конкретную программу действий по исполнению наказов жителей

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К концу текущего года необходимо иметь конкретную программу действий по исполнению наказов жителей Татарстана. Об этом заявил глава парламента республики Фарид Мухаметшин сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Хочется, чтобы из тех более 8 тыс. наказов и предложений, полученных единороссами от жителей в ходе избирательной кампании на выборах в Госсовет РТ шестого созыва, какую-то часть предусмотрели в бюджете 2020 года, – сказал Фарид Мухаметшин. – К концу года мы должны иметь конкретную программу действий. Сейчас надо классифицировать наказы по районам и городам».

По мнению Председателя Госсовета, необходимо продумать, какие наказы будут реализовываться за счет средств муниципальных бюджетов, а какие попадут в программы национальных проектов и 40 республиканских программ. «Но на некоторые из них потребуются дополнительные расходы, – отметил он. – Необходимо все сопоставить, чтобы следующий год у нас не пропадал. Иначе мы будем виноваты перед своими избирателями за то, что эти средства не предусмотрели. Нужно понимать, с каким бюджетом на 2020 год мы пойдем к людям».

По словам главы парламента, жители, например, просят средства на решение проблем инфраструктурного обустройства земельных участков, выданных многодетным семьям. «Выделили землю, а задача не решена. У тех, кто получил землю, нет возможности взять кредит или залог. Я изучал этот вопрос по Альметьевску. Там около 77 млн рублей нужно выделить только для того, чтобы решить ряд проблем. Бюджет республики не потянет. Мы намерены обратиться в федеральный центр, чтобы нам выделили софинансирование на решение этой проблемы», – подчеркнул он.

Тему исполнения наказов населения продолжил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Он заметил, что в настоящее время идет формирование республиканских программ на следующий год, в которых могут быть учтены поступившие предложения.

«На капитальные вложения в проекте бюджета предусмотрено 45,8 млрд рублей. Это без ремонта дворов, потому что благоустройство дворовых территорий по трехлетней программе “Наш двор” потребует более 50 млрд рублей. И реализация планируется за счет внебюджетных источников. Возможно, уже ко второму чтению законопроекта о бюджете будут известны источники и суммы на 2020, 2021 и 2022 годы», – уточнил глава Минфина РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в течение этого месяца планируется определить количество дворов для благоустройства в будущем году.

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