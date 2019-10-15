В Набережных Челнах задержали мужчину, который на остановке приставил пистолет к виску женщины

(Набережные Челны, 15 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах задержали мужчину, который угрожал пистолетом на автобусной остановке, сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что на остановке «Тимирязевский проезд» мужчина приставил пистолет к виску женщины. В соцсети попала и фотография нарушителя. Очевидцы вызвали полицию.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в УМВД по городу Набережные Челны, после вызова на место происшествия выехал наряд. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с пистолетом. Оружие у него изъяли, оно оказалось игрушечным. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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