Минниханов: Программа импортозамещения «Газпрома» обеспечивает заказами науку и промышленность РТ

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Компания «Газпром» вносит значительный вклад в развитие татарстанской промышленности и является стратегическим партнером республики. Об этом на встрече в Иннополисе с зампредом правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Газовики не только формируют сеть высокотехнологичных и оплачиваемых рабочих мест, но и являются крупным потребителем нашей продукции. С каждым годом растет товарооборот, за последние пять лет он увеличился с 73 до 104,5 млрд рублей», — сообщил Президент РТ.

Он добавил, что стабильные поставки газа являются залогом устойчивой работы промышленности республики и реализации перспективных инвестпроектов. Один из них — ОЭЗ «Иннополис».

«Этот проект никогда бы не появился, если бы Алексей Борисович (Миллер — глава „Газпрома“ — прим. Т-и) тогда не дал поручение решить здесь вопросы обеспечения газом. И вот появился самый современный город в нашей стране», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Другим направлением совместной работы он назвал развитие татарстанского рынка газомоторного топлива. Начиная с 2013 года, в РТ вдвое выросло число газозаправочных станций. Парк автотехники на сжатом газе уже превысил 6,3 тыс. единиц, основная цель — реализация в республике газомоторного топлива в объеме 50 млн кубометров.

«Следующий наш шаг — сжиженный газ, мы готовы принять соответствующие программы. Это речное и агропромышленные направления, а также экология. Не секрет, что газомоторное топливо — это совершенно другие выбросы и другое давление на экологию», — подчеркнул Президент РТ, напомнив о значительной роли нынешнего бензинового автотранспорта в загрязнении окружающей среды.

Отдельно Минниханов остановился на теме сотрудничества «Газпрома» и Университета Иннополис. В последнем уже сейчас действует команда профессионалов, которая наработала значительные компетенции. Университет заинтересован в сотрудничестве в образовательных и исследовательских программах, отметил Рустам Минниханов.

«„Газпром“ в части импортозамещения — компания № 1, которая загружает и нашу науку, и наши предприятия. Мы это видим, ведь для нас это дополнительные возможности развития наших предприятий», — заключил Президент Татарстана.

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