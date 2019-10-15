За один день аферисты завладели 395 тысячами рублей троих жителей Альметьевска

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). За один день аферисты завладели 395 тысячами рублей троих татарстанцев, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера в полдень неизвестные связались с 50-летней жительницей республики, сообщили о том, что ее счет в опасности и запросили реквизиты, чтобы предотвратить списания. В итоге женщина лишилась 250 тысяч рублей.

Спустя 20 минут 28-летний житель села Кульшарипово отдал аферистам 53 тысячи рублей. Действовали мошенники по той же схеме.

А спустя еще несколько часов своих денег лишился рабочий одного из местных предприятий. У мужчины со счета списали 91 тысячу рублей.

Во всех случаях жертвы мошенников сами передали злоумышленникам реквизиты своих банковских карт.

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