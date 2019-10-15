На фестиваль кукол в Казани приедут театры из Италии, Франции и Беларуси

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казань на III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest 2019» приедут театры из Италии, Франции, Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве культуры РТ, посвященной фестивалю театров кукол «Шомбай-fest», сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«На сегодняшний день заявлены 17 коллективов с 18 спектаклями. Свои работы представят коллеги из Франции, Италии, Беларуси, Азербайджана, а также Хакасии и многих других [регионов страны]»,— сказал Дамир Натфуллин.

Из Италии прибудет театр Di Filippo Marionety с шоу-танцем на ниточках. Из Франции приедут два театра: театр Compangie areski из Тулузы представит спектакль-инсталляцию «Тысячелистник», а коллектив Xzart (Нуазьель) покажет татарстанскому зрителю постановку «Спокойной ночи, Мышка!». Белорусский театр «Лялька» из Витебска представит на казанской сцене постановку «Сказки про сказку».

Жюри определит победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля».

Победителя номинации «Приз зрительских симпатий» определит детское жюри, которое будет состоять из школьников Казани, заинтересованных в изучении искусства театра кукол.

III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest 2019» пройдет с 23 по 28 октября. В его рамках также планируется проведение юбилейного вечера, посвященного 85-летию театра кукол «Экият».

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