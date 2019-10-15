В Зеленодольске началась модернизация канализационного коллектора за 50 млн рублей

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Зеленодольске начался капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. К. Маркса — Космонавтов. На замену канализационного коллектора из бюджета республики было выделено 50 млн рублей. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Сегодня территорию рядом с городским озером не узнать: здесь работает тяжелая техника, находятся горы земли и штабели оранжевых труб. Место работ огорожено, с дороги снят слой асфальта, экскаваторы вынимают грунт, рабочие укладывают трубы.





Производитель работ Рамиль Нурутдинов рассказал, что глубина коллектора составляет от 4 до 5,5 метра. По проекту траншея пройдет по дороге до гимназии № 3, затем сделает поворот налево. В сквере трубы будут протягивать под землей методом горизонтально направленного бурения грунта.



На площади, где расположены остановочные павильоны, от шлагбаума до стоянки казанских автобусов работы будут проводиться открытым способом. Затем под газоном — снова методом горизонтально направленного бурения.





На перекрестке улиц Карла Маркса и Комсомольская вновь откроют асфальт, так как коллектор пролегает точно под дорогой, и поведут линию в сторону улицы Гоголя. Проезд по дорогам, где будет снят асфальт, перекроют. Потребуется время на усадку грунта — асфальтовое покрытие начнут восстанавливать в следующем году.



Горожан просят отнестись к мерам по модернизации коммунальных сетей с пониманием и заранее продумывать маршрут автомобиля.



Срок завершения ремонтных работ запланирован на 31 декабря текущего года.

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