Экипировка первопроходцев и кабина-трансформер: в Челнах открывается выставка к 50-летию КАМАЗа

(Набережные Челны, 15 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 17 октября в Набережных Челнах откроется выставка «КАМАЗ и город – полвека вместе», посвящённая к 50-летию автогиганта, сообщили в историко-краеведческом музее Автограда.

Посетители смогут увидеть экспонаты с полувековой историей. Среди них – 1 тыс. 200 исторических документов и фотографий, на которых запечатлены все значимые события в истории развития автогиганта. В музее гордятся новым экспонатом, появившимся накануне выставки, – ключом зажигания от первого грузовика, сошедшего с конвейера автомобильного завода. Также в распоряжении исторического хранилища оказалась копия бюста первого директора предприятия Льва Васильева, оригинал которого на днях торжественно установлен возле дирекции ПАО «КАМАЗ». В ближайшем будущем там будет разбит сквер, которому дадут имя первого руководителя камского автогиганта.

Посетителей ждет знакомство с галерей «камазовской» моды: здесь представлены «джинсовки» с эмблемой участников сборки первого «КАМАЗа», легендарные «целинки» – куртки первостроителей, а также экипировка камазовских гонщиков.

В технической части выставки гости смогут изучить изнутри кабину-трансформер «КАМАЗа-2020», высота которой достигает двух метров.

Планируется, что выставка будет работать до конца январских каникул, также в рамках экспозиции планируется проводить лекции об истории КАМАЗа.

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