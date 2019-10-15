В Казани стендап-комики поборются за приз в 100 тыс. рублей

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Более 230 человек поборются в Казани за главный приз IV Международного стендап-фестиваля — 100 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор творческого объединения Stand Up Kazan Артур Шамгунов.

«Лучший стендапер получит 100 тыс. рублей. Там будет жюри, и оно определит кому», — рассказал спикер.

Он добавил, что призовой фонд может увеличиться в последний момент.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», фестиваль пройдет с 22 по 26 октября на десяти площадках столицы Татарстана. Участники приедут из более 60 городов России и четырех стран.

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