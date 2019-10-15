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Татар-информ

15 октября 2019, 22:10

Общество

Бугульминское приходское общество «Трезвение» планирует вести просветительскую деятельность в школах

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Общество

Бугульминское приходское общество «Трезвение» планирует вести просветительскую деятельность в школах

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Объединение существует с 2011 года и за это время помогло многим людям преодолеть зависимость от алкоголя и никотина.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Приходское общество «Трезвение» при храме преподобного Серафима Саровского планирует заняться просветительской деятельностью в образовательных учреждениях Бугульминского района. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Общество было создано в 2011 году — после того, как глава организации «Трезвый Альметьевск» и альметьевского благотворительного реабилитационного центра имени Талгата Шайхуллина Владимир Фахреев организовали в городе спецкурс.

Представитель приходского общества Лариса Быстрова рассказала, что занятия включают три направления: специалисты оказывают помощь зависимым от алкоголя, никотина и наркотиков, поддерживают их близких, а также информируют население о существовании самой проблемы.

Встречи проходят один-два раза в неделю по программе советского физиолога Геннадия Шичко. Участники встречи беседуют, смотрят тематические видеоролики, участвуют в совместных молитвах.

В ноябре для всех желающих в городе проведут бесплатный спецкурс по избавлению от зависимостей разного рода, на который вновь приедет руководитель общественной организации «Трезвый Альметьевск» Владимир Фахреев.

 

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