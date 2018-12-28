Президент РТ и зампредправления ПАО «Газпром» осмотрели выставку предприятий Татарстана

(Иннополис, 15 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Университете Иннополис предприятия Татарстана выставили инновационные и импортозамещающие продукты, которые применяются для нужд ПАО «Газпром». Выставку осмотрели Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Лаборатория искусственного интеллекта Иннополиса представила на выставке несколько проектов.

«Первый проект — интеллектуальная система внутритрубной диагностики, которая позволяет с помощью автоматически диагностических комплексов сканировать трубу газопроводов на компрессорных станциях, на линейных магистралях, газопроводах и собирать данные о повреждениях», — рассказал руководитель лаборатории искусственного интеллекта Рамиль Кулиев.

Он отметил, что если до сих пор оператор это делал вручную, то сейчас с помощью системы диагностику можно будет делать автоматически.



Второй проект связан с распознаванием объектов аэрофлота и космосъемки. В частности, с мониторингом охранных зон, охраной береговых зон, линий электропередачи, газопроводов, нефтепроводов. Он подразумевает автоматическое выявление лесоизменений по космосъемке, таких как вырубки, лесопатология. Проект уже работает в Татарстане.

И третий проект лаборатории Иннополиса — это анализ автоматических медицинских изображений с целью автоматизации диагностики.

«Мы работаем с рентгеном легких, с изображением компьютерной томографии и по ним выявляем заболевания автоматически. Все это основано на технологиях искусственного интеллекта», — заметил Рамиль Кулиев.



Также на выставке были представлены не только оборудование предприятий Татарстана, но и других регионов России. Например, аппарат для главных распределительных щитов для морских судов. Это умное сложное устройство обеспечивает и безопасность, и быстродействие, чтобы вся энергетическая система судна не пострадала.



«Это выключатель, который разработала “Новая эра” — 100% импортозамещение. Это очень сложный аппарат, который потребовался при поставке на объект министерства обороны. Мы рассматриваем базовое предприятие “Казанский электроприбор”, где мы собираемся производить серийно подобные аппараты» , - рассказал Совков Сергей, генеральный директор АО «Новая эра».

После выставки Рустам Минниханов и Виталий Маркелов посетили лабораторию промышленной техники Университета Иннополис.

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