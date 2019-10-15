Приставы добились, чтобы казанец отдал ключи от подземной парковки владельцу одного из мест

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Приставы добились, чтобы владелец подземной парковки отдал ключи владельцу одного из мест, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

По решению суда мужчина должен был передать положенные казанцу ключи, чтобы у последнего был доступ к подземной парковке, однако добровольно отдавать их он не захотел.

«Житель Казани, имея решение суда, обратился в Московский районный отдел судебных приставов, где возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель провела ряд мероприятий, чтобы найти должника и заставить исполнить решение суда», — рассказала Халимова.

В итоге приставы нашли ответчика и напомнили ему о том, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность. В итоге представитель организации-должника передал ключи владельцу места в присутствии пристава.

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