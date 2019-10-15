В жюри стендап-фестиваля в Казани войдут известные комики страны

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В жюри международного стендап-фестиваля, который пройдет в столице РТ с 22 по 26 октября, войдут известные комики страны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор IV Международного стендап-фестиваля Ильдар Фаттахов.

«Предварительно, Андрей Бебуришвили — резидент Comedy Club, стендап комик, победитель передачи "Comedy баттл" — приедет к нам в гости, а дальше я пока оставил бы в секрете, потому что есть пока неопределенность», — отметил спикер.

Он напомнил, что в прошлом году в жюри оказались не пять, а четыре человека, поэтому организаторам пришлось выбрать представителя из зала: «Мы вытащили человека, просто пришедшего на концерт, и посадили его в жюри вместе с именитыми стендап-комиками», — вспомнил Фаттахов.

Члены жюри оценят выступление около 230 стендаперов, которые съедутся в Казань из более 60 российских регионов и четырех стран и поборются за главный приз — 100 тыс. рублей. Вход для посетителей бесплатный.

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