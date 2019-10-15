(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске уже сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ОМВД России по Нижнекамску.

«12-летний Александр Доронин ушел из дома 14 октября и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», – сообщается на портале.





Как стало известно агентству, школьник пропадает уже не в первый раз.

Всем, кто обладает сведениями о мальчике, просьба обратиться в полицию или к родственникам по телефонам: 02, 8-937-773-97-57 и 8-904-675-27-68 (мама мальчика).



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