В Елабуге на проспекте Нефтяников высадят 55 лип вместо вырубленных дикорастущих кленов

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Елабуге стартовало облагораживание проспекта Нефтяников. В ближайшие дни здесь высадят 55 лип на смену выпиленных дикорастущих кленов. Об этом пишет газета «Новая Кама».



На сегодняшний день здесь проходят работы по выкорчевыванию пней клена ясенелистного. Работы выполняет Управление благоустройства и озеленения Елабужского района.



«Высаживая деревья, мы намерены создать единый ландшафтный стиль», – рассказал руководитель горисполкома Кирилл Мокшин.



В настоящее время в России клен ясенелистный является сорняком-паразитом и представляет угрозу биологическому разнообразию. Пыльца клена является сильным аллергеном в период весеннего цветения. Также имеются разработки ученых последних лет, в которых сказано, что клен ясенелистный окисляет вещества, содержащиеся в выхлопах автомобилей, до более ядовитых.

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