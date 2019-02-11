На турмаршрутах в Татарстане будут курсировать речные суда на сжиженном природном газе

(Иннополис, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). На туристических маршрутах в Татарстане будут курсировать речные суда, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Соответствующее соглашение было подписано между Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым на совещании о перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан.

«15 октября в городе Иннополис подписан план мероприятий по реализации пилотного проекта по применению речных судов, работающих на сжиженном природном газе, на туристических маршрутах в Республике Татарстан», — стало известно в рамках мероприятия.

На выставке в рамках совещания Рустаму Минниханову и Виталию Маркелову представили проект нового речного экскурсионного пассажирского судна на СПГ. Его планирует построить Зеленодольский судостроительный завод имени Горького к 100-летнему юбилею ТАССР. Планируемые маршруты речных судов на СПГ — от Казани до Болгара и Свияжска.

«Сегодня дан старт созданию первого отечественного судна, которое будет работать на СПГ», — отметил Виталий Маркелов. Он также добавил, что это очень перспективное направление для нашей страны.

Пассажирское судно будет рассчитано на 180 человек. Его длина — 55 метров, ширина — 10,4 метра. Сейчас идет подбор двигателей, энергетической установки и оборудования, рассказал ИА «Татар-информ» замгендиректора, технический гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Вячеслав Подосик.

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