Около 9 тыс. предпринимателей со всей России съедутся на форум «Мой бизнес» в Казани

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). 24 октября в казанском дворце спорта «Татнефть Арена» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» состоится всероссийский форум «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Мероприятие соберет около 9 тыс. человек, среди которых будут как начинающие предприниматели, так и представители бизнес-элиты страны, а также руководители и ведущие эксперты профильных министерств и ведомств.

«Ключевой темой форума станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в республике и в Казани, в частности», — отмечает пресс-служба ведомства.

Участники мероприятия получат практические рекомендации по открытию собственного дела и также разберут на примере уже заявивших о себе на рынке компаний, как выстроить стратегию продаж, выйти на экспортные рынки и пр.

Среди спикеров — чемпионка Европы и мира, известная телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий специалист по переговорам и личным продажам Сергей Азимов, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и др.

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